Основной этап сдачи ОГЭ завершился в Подмосковье

В Подмосковье завершился основной этап проведения ОГЭ. В заключительный день девятиклассники писали экзамены по выбору: биологию, информатику, литературу и физику. В тестировании приняли участие 17 789 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.

«Мы уверенно завершаем основной этап ОГЭ — экзамены прошли спокойно, в штатном режиме, как и запланировано. Подмосковная система проведения экзаменов давно выстроена: каждый пункт технически оснащен, контроль обеспечен, участникам ничего не мешало сосредоточиться на знаниях», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Всего в Подмосковье функционировало 283 пункта проведения. Их оснастили системами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов. За порядком во время экзаменов следили 590 общественных наблюдателей.

На выполнение заданий отводилось от 2 часов 30 минут до 3 часов 55 минут в зависимости от выбранного предмета.

В ведомстве рассказали, что самым популярным в этому году стала информатика, на нее зарегистрировались больше восьми тысяч человек. 5,6 тысячи выбрали биологию, 2,7 тысячи литературу, и чуть менее 1,5 тысячи физику.

Результаты сообщат выпускникам не позже 1 июля. Ознакомиться с ними можно будет в школах в течение дня после официального объявления.