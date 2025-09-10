Основной этап реконструкции Каширского шоссе начался в Ленинском округе

Третий и четвертый этап реконструкции Каширского шоссе проходят в Ленинском округе. Работы позволят увеличить пропускную способность трассы и улучшить транспортную доступность в Подмосковье в целом.

Сейчас специалисты занимаются созданием основной трассы, боковых проездов и съездов. Они ведут земляные работы, устанавливают бордюры и обустраивают пешеходные тротуары.

«Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, строится эстакада основного хода, разворотная петля и два из трех запланированных подземных пешеходных переходов. Также проводится перенос кабельных линий и прокладка системы ливневой канализации», — добавил руководитель проекта Дмитрий Куркин.

Все работы должны завершить в конце 2026 года. После реконструкции пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 50%. Это поможет снизить транспортную загруженность и улучшить транспортную доступность в Ленинском округе.