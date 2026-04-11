Основной этап областного конкурса педагогов завершился в Серпухове

10 апреля на базе Губернского колледжа определили пятерку лучших участников состязания «Учитель года Подмосковья». С каждым годом география расширяется, а конкурсанты становятся интереснее — среди них как молодые педагоги, так и опытные мастера.

На мастер-классах много говорили об истории российского образования и внедрении современных технологий. Одна из главных дискуссий развернулась вокруг цифровых технологий. Сегодня учитель — главный проводник знаний, который обязан объяснить детям, что такое искусственный интеллект, и научить пользоваться им без вреда. Интеллектуальные системы не должны заменять педагога, однако они могут и должны стать его надежным помощником.

На мероприятии присутствовала депутат окружного Совета Ольга Ковшарь. В состав жюри вошли профессионалы, которые сами в прошлом были участниками и победителями конкурса, — они давали ценные советы и напутствия.

Конкурс, который проводят на базе Губернского колледжа под руководством Александра Лысикова, остается уникальной площадкой для обмена опытом. При поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области это состязание продолжит совершенствовать систему образования, давая старт педагогическому пути для каждого участника.