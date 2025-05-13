Основатель компании в Балашихе вошел в топ лучших промышленников РФ

Основатель балашихинской компании «Поккельс» Михаил Олегин стал одним из 200 лучших участников общероссийской премии «Молодой промышленник года». С момента создания предприятия в 2018 году, профинансированного личными средствами, он превратил стартап в передовую компанию, специализирующуюся на лазерных технологиях.

Сегодня в «Поккельс» работает команда из 30 профессионалов, среди которых выпускники престижных вузов — МГТУ имени Баумана, МИФИ и МФТИ. Компания разработала более 50 уникальных решений в области лазерных технологий, включая оборудование для очистки поверхностей, сварки, гравировки, обработки проводов и даже дезактивации радиационного загрязнения. Все проекты создаются с учетом глубокого опыта и экспертизы специалистов на собственном производстве в Балашихе.

«Поккельс» успешно сотрудничает с лидерами российской промышленности, такими как «Росатом», «Газпром», «Лукойл», «Северсталь», «Роскосмос» и «Камаз». Разработанные компанией системы применяются как на малых предприятиях, так и на крупных промышленных площадках по всей стране.

В январе 2025 года «Поккельс» получил статус члена Лазерной ассоциации (ЛАС) — ведущего профессионального сообщества в сфере лазерных технологий России и СНГ. Это признание подтверждает вклад компании в развитие отрасли.