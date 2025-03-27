Основатель Фонда инноваций Иван Бортник провел встречу с бизнесменами в Дубне

Руководители фонда познакомили представителей городского бизнес-сообщества и студентов с планами на предстоящие годы и действующими программами по финансовой поддержке. После окончания встречи гости ознакомились с инфраструктурой особой экономической зоны «Дубна».

Фонд Бортника предприниматели называют хорошей помощью на старте бизнеса. Более 30 лет организация ведет системную работу по вовлечению в инновационную деятельность молодежи, поддержке стартапов, успешно содействует коммерциализации разработок и помогает экспорту отечественной продукции.

Советник генерального директора и основатель федерального Фонда содействия инновациям Иван Бортник, рассказал, что за эти годы они научились работать с большим количеством заявителей. «„Умников“ полторы тысячи отбирали, это означает — пять тысяч заявок. „Стартовиков“ — 500 в год», — отметил Иван Бортник.

Представители фонда посетили трех резидентов ОЭЗ «Дубна», два из которых получили от организации финансовую поддержку. Иван Бортник, стоявший в числе других у истоков создания особой экономической зоны, назвал ее новым технологическим городом, у которого многим стоит поучиться.