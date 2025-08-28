Основания под детские площадки подготовили в Центральном парке Щелкова

Новые детские площадки будут оборудованы безопасным покрытием и современными игровыми комплексами, рассчитанными на разные возрастные группы. Здесь появятся качели, горки, зоны для активных игр и отдыха, чтобы у самых маленьких посетителей парка было собственное пространство для развлечений.

Не менее масштабным проектом станет парк аттракционов. На подготовленной площадке разместятся современные развлечения, включая колесо обозрения высотой более 30 метров, которое станет новой архитектурной доминантой Щелкова и точкой притяжения для жителей и гостей города.

Представитель подрядчика отметил, что работы идут по графику и плану. Завершение этих оснований — важный шаг. Уже скоро можно будет увидеть, как на их месте начинают расти ключевые объекты будущего парка.

Обновленный Центральный парк обещает стать главным местом семейного отдыха, где будут гармонично сочетаться игровые и развлекательные зоны для детей и взрослых.