Основания на сваях для прогулочных зон установят на берегу Теребенки в Чехове

Набережную реки Теребенка обновляют рабочие. На участке рядом с домами № 40, 42 и 43 по улице Береговой сейчас завершают обустройство пешеходных зон, расположенных над водой, и пирса.

Строители производят монтаж основания под деревянные настилы. Их уже завезли на объект и скоро приступят к укладке. Ранее на дне водоема, а также вдоль него установили опоры — винтовые сваи. На них смонтировали металлические каркасы надводных прогулочных зон.

На объекте задействована бригада из 20 рабочих и двух инженеров. Кроме пирса и зоны отдыха у воды, они обустраивают волейбольную и смотровые площадки, велодорожки, детский игровой комплекс, места для теннисных столов и выгула собак.

Работы на набережной проходят по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Площадь объекта благоустройства — четыре гектара. Завершить работы планируют уже в этом году.