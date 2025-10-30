Основание под каток смонтировали на площади Дружбы в Истре

В Истре ведутся работы по строительству сезонного катка, который уже в начале зимы готов принять первых посетителей. Специалисты завершили работы по обустройству его основания: полностью смонтировали деревянное бортовое ограждение будущей ледовой арены, а также провели отсыпку песчаной подушки.

Работы идут в соответствии с графиком, поэтому следующий этап — монтаж раздевалок, а после уже заливка катка. Как и в прошлом сезоне, он будет работать на искусственном льду с использованием современной системы охлаждения. Поэтому кататься можно будет как в минусовые, так и в плюсовые температуры.

По традиции каток оснастят световым и звуковым оборудованием, а в центре появится новогодняя елка. Откроют его для посетителей в начале зимы, 1 декабря, а завершат сезон катания ближе к весне.

Напомним, впервые в Истре площадка для катания с искусственным охлаждением появилась в 2023 году.