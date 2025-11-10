Основание для установки памятника текстильщикам начали готовить в Озерах

В городском округе Коломна в скором времени появится еще один мемориал. В честь столетия Озер в сквере Арбат установят памятник озерским текстильщикам.

Монумент уже изготовили, но пока еще не привезли в город. Сейчас на площади Коммунистической создают основание под него. Концепцию памятника разрабатывали при участие жителей. Памятник представляет собой скульптуру молодой ткачихи у ткацкого станка.

«Наши Озеры своим рождением, становлением и развитием обязаны не только текстильным фабрикам, работавшим на этой территории, но и главное, нашим землякам, озерским текстильщикам, которые более двухсот лет беззаветно трудились на этих фабриках на благо города», — отметил депутат Совета депутатов Городского округа Коломна Николай Герлинский.

Во время обсуждения концепции мемориала большинство жителей решили исключить образы конкретных людей, отдав предпочтение символическому образу, который почтит память всех работников текстильной промышленности, внесших вклад в развитие округа. Таким образом, памятник станет выражением благодарности всем, кто оставил след в истории Озер.