Основание для смотровой площадки подготовили на набережной в Чехове

На реке Теребенка в Чехове расположен каскад из нескольких прудов. На берегу одного из них появятся смотровая площадка и пешеходные дорожки.

Благоустройство проходит на Береговой улице рядом с многоквартирными домами № 40, 42, 43 и жилым комплексом «Посейдон» на улице Дружбы.

Рабочие уже подготовили основание для смотровой площадки. Теперь предстоит установить скамейки, урны и малые архитектурные формы. Рядом протягивают сеть водоснабжения, к которой подключат общественный туалет.

Кроме того, на набережной реки прокладывают тротуары и тропинки — устанавливают бордюры и бетонную плитку. Также здесь обустроят и велосипедные дорожки, зону отдыха у воды, детский игровой комплекс, спортивные площадки и места для выгула собак.

Общая площадь благоустройства — четыре гектара. Завершить работы планируют в текущем году.