Оснащенную горками и качелями площадку для выгула собак открыли в парке Лобни

Центральный парк культуры и отдыха городского округа Лобня продолжают модернизировать. Здесь обустроили новую площадку для собак с тоннелями, горками и качелями.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Центральном парке Лобни установили развивающие и игровые элементы в зоне для выгула собак. Там поставили два тоннеля, две горки, два бума, два вида «змейки», качели-балансиры и две системы барьеров, их можно регулировать по высоте.

Площадка оборудована скамейками и урнами. Для удобства собаководов на ней обустроили несколько входов, а нижнюю часть забора перекрыли рабицей, чтобы питомцы не смогли убежать.

Отметим, что за лето в Центральном парке Лобни оборудовали безбарьерную входную группу, сцены с трибунами, аттракционы и павильон-кафе. Также обустроили игровую зону для детей, спортивные площадки, беговые и велодорожки.

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