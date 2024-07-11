Осмотр баз хранения коммунальной техники провели в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели осмотр спецтехники во всех городских округах региона. Главная цель мероприятия — проанализировать предварительную готовность муниципалитетов к зимнему сезону.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, всего в Подмосковье расположено около 150 баз коммунальной техники. Там ждут зимнего сезона самосвалы, погрузчики и дорожные машины.

Он добавил, что инспекторы ведомства обратили внимание МБУ на недостатки в содержании специальной техники для их своевременного устранения.

Лучше всего техникой оказались укомплектованы базы в Подольске, Истре, Серпухове, Одинцове, Красногорске и Балашихе.

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