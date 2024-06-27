Ослепшему пациенту вернули зрение в больнице Балашихи

Врачи из Балашихи смогли вернуть зрение пациенту без операции. В офтальмологическом отделении больницы мужчине поставили диагноз увеит, а после провели эффективное лечение.

Это заболевание может привести к слепоте. Так, у 54-летнего мужчины правый глаз перестал видеть совсем, а в левом — зрение упало до минимальных 5%. После обследования ему поставили диагноз и провели лечение, которое позволило восстановить зрение.

«У пациента было запущенное состояние глаза: сильно изменена роговица, форма зрачка, сам зрачок не реагировал на свет, помутнела влага передней камеры. В стационаре он прошел полный курс консервативного лечения, которое включало специально подобранные мази, внутриглазные инъекции и капли», — пояснил офтальмохирург Александр Серпутько.

Врачи восстановили зрение в правом глазу до 90%. Мужчина выписан из больницы.

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