Осеннюю уборку дворов и внутридомовых проездов начали в Можайском округе

Бригады «Единого дорожно-транспортного центра» приступили к уборке улиц, дворов и внутриквартальных проездов в Можайске. С наступлением осенней погоды эта работа ведется в ежедневном режиме.

Кроме использования воздушных пушек для уборки листьев и ручного инвентаря специалисты очищают асфальт с использованием уличных пылесосов.

«Благодаря использованию пылесосов мы тщательно убираем дворы и внутриквартальные проезды. В его объемный мешок помещается до 0,3 кубических метра мусора, который далее удобно утилизировать. Всего у нас ежедневно работает две бригады, оснащенные такой современной техникой», — рассказал сотрудник «Единого дорожно-транспортного центра» Евгений Хлебников.

Отметим, что в осеннее время специалисты большое внимание уделяют благоустройству и уборке. Узнать подробности и оставить заявку можно по телефону: 8-496-38-42-220.