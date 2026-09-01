Осеннюю художественную выставку открыли в Солнечногорске

В Солнечногорске 29 августа открылась ежегодная выставка «Осенний вернисаж», посвященная 20-летию Союза художников Подмосковья. В экспозиции представлены 183 работы 52 авторов из пяти городских округов.

Свои произведения представили как признанные мастера, так и художники, которые только начинают творческий путь. Особое место заняли работы ушедших авторов — Романа Фашаяна, Ивана Плаксина и Владимира Орлова. Часть произведений предоставили из фонда музея, часть — родственники художников, которые также посетили открытие.

Посетители могут познакомиться с произведениями разных жанров и направлений: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, роспись по дереву, художественная фотография, аналоговый коллаж и куклы.

«Авторы разных поколений выражают свое восприятие осени, передают красоту родного края и делятся творческими открытиями. Выставка будет открыта до 11 октября», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В экспозицию также вошли три варианта изображения «Путевого дворца». Для организаторов эти работы стали особым подарком, в котором они увидели проявление признательности и уважения к городу.