Осенняя смена завершилась в детском лагере «Осетр» в Зарайске

Образовательная программа под названием «Растим патриотов!» была организована для одаренных детей, отличников и творческих личностей, проявивших себя в олимпиадах и добившихся успехов в учебе. В осенней смене поучаствовали 86 ребят из разных муниципалитетов Подмосковья.

Каждый день в лагере «Осетр» школьники открывали для себя что-то новое и интересное. Они изучали историю России и родного края, занимались наукой и творчеством, осваивали военную подготовку. В лагере проходили спортивные мероприятия и встречи с интересными людьми, что позволило детям не только отлично отдохнуть, но и научиться чему-то полезному и важному.

Для ребят были созданы комфортные условия. В корпуса провели горячее водоснабжение и отопление.

Начальник управления образования Елена Прокофьева рассказала, что уже этой зимой в «Осетре» планируют провести первую зимнюю смену, задействовав сразу пять жилых корпусов.