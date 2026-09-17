Осенняя проверка пожарных гидрантов стартовала в Подмосковье

В Подмосковье с сентября началась плановая проверка пожарных гидрантов. Специалисты ресурсоснабжающих организаций проводят ее совместно с пожарно-спасательными службами.

Гидранты обследуют дважды в год — весной и осенью. Во время проверки специалисты оценивают состояние колонок и задвижек, проверяют водоотдачу и герметичность соединений. Также осматривают колодцы, в том числе на наличие грунтовых вод.

Гидранты размещают вдоль водопроводных сетей, в жилых кварталах, возле торговых и промышленных объектов, а также рядом с медицинскими и образовательными учреждениями. Это позволяет пожарным машинам быстро подключаться к источнику воды при тушении возгораний.

Если специалисты обнаруживают неисправности, ответственным службам выдают задания на их устранение с указанием сроков.

Завершить осеннее обследование муниципалитеты должны до 1 ноября.