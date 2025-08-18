Осенняя миграция белок началась в Подмосковье

С приближением осени животные начинают готовиться к холодам. Так, в начале сентября белки могут менять места пребывания. Процесс миграции грызунов в Подмосковье уже начался, рассказали в региональном Минэкологии.

Молодые белки перемещаются на значительные расстояния от своих прежних домов. Они могут преодолеть порядка 70 километров, чтобы найти себе новое место для жизни.

«Основные причины для подобных перемещений — поиск пищи и избегание конкуренции за съедобные ресурсы. В среднем, при нехватке корма, зверьки могут мигрировать на более дальние расстояния около 300 километров», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Белки питаются семенами хвойных деревьев, орехами, а также желудями, ягодами, грибами и насекомыми. Излишки пищи хвостатые откладывают на зиму, создавая в дуплах и земле склады.

«Если вы встретили белку — не стоит кормить ее с руки. Маленький грызун может вас укусить, поэтому лучшим решением будет: положить угощение на землю или в кормушку, немного отойти и любоваться животным со стороны. Тем самым, вы обезопасите себя, а зверек будет чувствовать себя спокойно и комфортно», — отметил Виталий Мосин.

На территории Подмосковья водится белка обыкновенная, а также редкая летяга, занесенная в региональную Красную книгу. Часто зверьков можно встретить на малонарушенных лесных участках на западе и севере.