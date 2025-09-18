Осенняя экологическая акция пройдет во Фрязине

Акция развернется на площади перед Дворцом культуры «Исток» с 11:00 до 13:00. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, призывая всех неравнодушных к экологическим проблемам присоединиться к акции. Волонтеры будут принимать только тщательно подготовленное вторсырье: оно должно быть чистым, сухим и рассортированным по видам.

Организаторы обращают особое внимание на некоторые изменения в правилах сбора отдельных видов отходов, поэтому перед участием в акции рекомендуется ознакомиться с требованиями. Особое внимание уделяется сортировке пластика, который подразделяется на различные категории в зависимости от типа полимера и цвета. Прозрачный и чистый PET-корекс принимается, и даже наличие небольших наклеек не является препятствием для его переработки. Цветной и белый PET-корекс не подлежит приему в рамках данной акции. Полистирол также классифицируется на три вида — прозрачный, цветной и плотный, каждый из которых имеет свои особенности, учитываемые при переработке.