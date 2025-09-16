Осенний субботник прошел в Раменском
В Раменском прошел осенний субботник, объединивший около ста активных жителей округа. Мероприятие, приуроченное ко Дню российского леса, развернулось на территории жилого комплекса «Березовая роща».
Отличительной особенностью этой экологической акции стала задумка организаторов: чтобы сделать уборку территории не только полезной, но и увлекательной, они наполнили пространство музыкой. Под ритмичные музыкальные композиции, создающие атмосферу праздника, участники субботника собирали мусор, опавшие листья и сухие ветки.
В экологическом субботнике приняли участие студенты местных колледжей, активные участники молодежных движений и неравнодушные жители округа.
«Такие мероприятия у нас проходят как минимум дважды в год. Эти акции направлены прежде всего на то, чтобы приучить молодое поколение к труду и привить культуру поведения в общественных местах. Ведь если убирался сам, то уже вряд ли захочется здесь сорить», — сообщила директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная.
В завершение экологического флешмоба организаторы устроили для всех участников небольшой пикник на свежем воздухе с горячим чаем и угощениями.