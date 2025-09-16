Осенний субботник прошел в Раменском

Отличительной особенностью этой экологической акции стала задумка организаторов: чтобы сделать уборку территории не только полезной, но и увлекательной, они наполнили пространство музыкой. Под ритмичные музыкальные композиции, создающие атмосферу праздника, участники субботника собирали мусор, опавшие листья и сухие ветки.

В экологическом субботнике приняли участие студенты местных колледжей, активные участники молодежных движений и неравнодушные жители округа.

«Такие мероприятия у нас проходят как минимум дважды в год. Эти акции направлены прежде всего на то, чтобы приучить молодое поколение к труду и привить культуру поведения в общественных местах. Ведь если убирался сам, то уже вряд ли захочется здесь сорить», — сообщила директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная.

В завершение экологического флешмоба организаторы устроили для всех участников небольшой пикник на свежем воздухе с горячим чаем и угощениями.