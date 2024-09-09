Осенний сезон заездов по мотокроссу открыли в Серпухове

Соревнования по мотокроссу, кантри-кроссу и эндуро прошли в Серпухове. Этой серией мероприятий в округе открыли осенний мотосезон.

Более 200 участников собрались в этом году на кубок «Красные крылья» спортшколы «Зубренок», которая организовала соревнования по мотокроссу. Кубки и медали разыгрывали в 18 номинациях.

Свои умения в заездах продемонстрировали как юные спортсмены от шести лет, так и старшее поколение — до 67 лет. Мотогонщики приехали из других регионов страны — от Владимира до Ижевска.

«Поздравляю серпуховичей с победой, по традиции ни один заезд не обходится без отличных результатов от наших спортсменов», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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