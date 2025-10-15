Осенний рыболовный турнир пройдет в Зарайске

На набережной реки Осетр 19 октября развернется традиционный рыболовный турнир. Организаторы турнира, прислушавшись к мнению постоянных участников предыдущих соревнований, приняли решение провести мероприятие в формате фидерной ловли.

Местом проведения соревнований выбрана территория недалеко от городской черты. Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую не только спортивную составляющую, но и разнообразные развлечения и активности для гостей.

«Мы стремимся создать все условия для комфортного отдыха и честной спортивной борьбы. Участников ждут ценные призы, увлекательные конкурсы и традиционный горячий обед, который особенно актуален в осенний день и поможет согреться после нескольких часов, проведенных на реке», — сообщила член оргкомитета турнира Анастасия Бирюкова.

Турнир начнется с регистрации участников в 07:00 утра в специально оборудованной точке сбора, расположенной недалеко от городского пляжа. Официальный старт соревнований запланирован на 08:00, а завершится турнир в 13:00 подведением итогов и награждением победителей.

К зачету принимается только живая рыба. Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.