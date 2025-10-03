Осенний призыв на военную службу начался в Можайском округе

Уже в первый день десятки юношей из Можайского округа прошли обязательную медицинскую комиссию. Многие призывники подошли к вопросу службы осознанно: они заранее готовились, развивали физическую форму и даже определились с предпочтениями по видам и родам войск.

В состав комиссии также входят заместитель главы Мария Азаренкова, военный комиссар Можайск и Рузы Руслан Меладзе, представители ОМВД «Можайский», управления образования. Это обеспечивает комплексный подход к организации призыва.

«Молодые люди нашего округа демонстрируют высокий уровень подготовки и сознательный подход к службе. Мы видим, что многие целенаправленно готовились — работали над своей выносливостью и физической формой. Приятно видеть, что они осознают значимость выполнения воинского долга для защиты нашей страны», — отметила заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

Напомним, что призыву на срочную военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы для всех призывников составляет 12 месяцев.

Все вопросы, касающиеся осеннего призыва, можно задать специалистам Военного комиссариата по Можайску и Рузе по адресу: город Можайск, улица Фрунзе, дом 17.