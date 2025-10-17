Осенний призыв на срочную службу начался в Пушкино

Осенний призыв на военную службу начался в Пушкино с 1 октября. Глава округа принял участие в заседании и посетил муниципальный военный комиссариат.

Глава Максим Красноцветов оценил, как организован отбор молодых людей для дальнейшего прохождения срочной службы.

«Мы провели призывную комиссию, рассмотрели несколько дел. Все потенциальные призывники, которые прибыли на комиссию, служить желают, они физически здоровы. Пожелания призывника, конечно, учитывается при формировании дела, при распределении его для прохождения воинской службы. Благодарю молодых людей за серьезный подход к делу и любовь к Родине. Каждый мужчина должен отдать долг Отечеству!» — прокомментировал визит глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Городской округ Пушкинский ежегодно выполняет плановое задание. В среднем на службу отправляют до 300 человек. Призывная кампания в Московской области продлится до 31 декабря.