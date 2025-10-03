Осенний прием нормативов ГТО начался в Раменском

Раменский центр тестирования начал осенний прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди выпускников образовательных учреждений. Первая фаза тестирования включала в себя выполнение нормативов по бегу на выносливость.

Почти 150 выпускников из семи образовательных учреждений округа успешно прошли первый этап спортивного экзамена. Участники преодолевали дистанции в два и три километра на специализированных беговых дорожках стадиона «Пионер».

Благоприятные погодные условия позволят продолжить тестирование и в ближайшие дни. К сдаче нормативов готовятся учащиеся еще девяти образовательных учреждений округа. В воскресенье, 5 октября, к программе присоединятся работники предприятий Раменского округа. Более 70 сотрудников Раменского приборостроительного конструкторского бюро планируют принять участие в сдаче нормативов комплекса.