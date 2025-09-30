Осенний праздник пройдет в парке «Ривьера» в Можайском округе 4 октября

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести досуг в парке в парке «Ривьера». На этой неделе там подготовили множество различных активностей, доказывающих, что осень может быть яркой и увлекательной.

В субботу, 4 октября, в 11:00 на центральной площади в верхней части парка начнется анимационная программа для детей «Игры нашего двора». Мастер-класс для юных посетителей «Искусство творчества» состоится в мастерской в 11:35.

В 15:00 всех желающих приглашают на большой праздник под открытым небом «Парки.Осень.Заряжай», который пройдет с 15:00 в нижней части «Ривьеры».

В воскресенье, 5 октября, в 15:30 на центральной площади в верхней части парка для детей проведут квест «Дело о краже века». В 16:05 в творческой мастерской состоится интеллектуальная «Мультвикторина».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.