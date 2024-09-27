Осенний кросс школьников прошел на стадионе «Локомотив» в Дмитрове

Легкоатлетический кросс состоялся на стадионе «Локомотив» спортивной школы олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.». В соревнованиях участвовали команды городских и сельских школ.

Кросс проводился в рамках 62-й Спартакиады школьников Дмитровского городского округа. Участники состязались на дистанции 1000 метров. Победителей и призеров определяли как в личном первенстве, так и в командном зачете

Победителями в своих группах стали команды Дмитровской средней общеобразовательной школы № 9 и Черновской школы. Лучшими среди юношей были Павел Хрусталев и Дмитрий Косенко. В личном первенстве среди девушек победили Анастасия Бойнева и Анастасия Машкова.

После объявления результатов победители поделились своими эмоциями. По словам одной из спортсменок, было приятно осознавать, что она смогла с честью представить свою школу. Такие соревнования дают возможность проверить свои силы и показать максимальный результат.

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