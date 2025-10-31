Осенний концерт прошел в Пушкинском краеведческом музее
В стенах филиала Пушкинского краеведческого музея «Дача Струковых» прошел осенний концерт «Унылая пора, очей очарованье». Мероприятие продемонстрировало гармоничное слияние различных видов искусств.
«Вечер собрал более 60 почитателей искусства. Само здание, пропитанное духом прошлых эпох, стало идеальной декорацией для концепции концерта, объединившего в себе элементы театрального действа, классической и современной музыки, авторской песни и глубокой поэзии», — сообщили организаторы.
Актрисы театра «Классика» Елена Трофимова и Дарья Зобнина представили сценку, основанную на рассказе «Любовь и весна» Надежды Теффи. Эстафету театрального искусства подхватила классическая музыка. Виолончелист Михаил Яковлев исполнил произведения Баха и других композиторов-классиков.
Затем на сцену вышел актер Театра на Таганке Александр Силаев. Он исполнил культовые песни Владимира Высоцкого, а также произведения на лирику Сергея Есенина. Музыкальная часть вечера продолжилась выступлениями артистов Анны Гековой, Светланы Ермаковой, Якова Костюковича и Галины Соловьевой, которые представили слушателям разнообразные песни — от авторских до популярных романсов. Завершающим аккордом стали поэтические чтения, которые исполнили Любовь Ермакова и Инна Орлова.