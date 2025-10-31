Осенний концерт прошел в Пушкинском краеведческом музее

«Вечер собрал более 60 почитателей искусства. Само здание, пропитанное духом прошлых эпох, стало идеальной декорацией для концепции концерта, объединившего в себе элементы театрального действа, классической и современной музыки, авторской песни и глубокой поэзии», — сообщили организаторы.

Актрисы театра «Классика» Елена Трофимова и Дарья Зобнина представили сценку, основанную на рассказе «Любовь и весна» Надежды Теффи. Эстафету театрального искусства подхватила классическая музыка. Виолончелист Михаил Яковлев исполнил произведения Баха и других композиторов-классиков.

Затем на сцену вышел актер Театра на Таганке Александр Силаев. Он исполнил культовые песни Владимира Высоцкого, а также произведения на лирику Сергея Есенина. Музыкальная часть вечера продолжилась выступлениями артистов Анны Гековой, Светланы Ермаковой, Якова Костюковича и Галины Соловьевой, которые представили слушателям разнообразные песни — от авторских до популярных романсов. Завершающим аккордом стали поэтические чтения, которые исполнили Любовь Ермакова и Инна Орлова.