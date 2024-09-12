Спортсмены из Красногорска приняли участие в полумарафоне в Мещерском парке

Светлана Дмитриева впервые пробежала полумарафон.

«Это мой первый официальный полумарафон. Я решила в первый раз от себя ничего не требовать, потому что давно не бегала в соревновательных условиях. Когда прибыли на место — начало подниматься волнение: как же я пройду весь этот отрезок. Основная цель была — насладиться и понять, что это такое. Я не выложилась на максимум, дыхание не сбивалось, как будто просто уверенно и стабильно отработала», — сказала Светлана Дмитриева.

Дарья Казарина бежала второй по счету марафон. Спортсменка улучшила результат, преодолев 21 километр за два часа и одну минуту. Среди участников была и Амина Зумакулова .

«Моя беговая история началась около двух с половиной лет назад, а в воскресенье был мой второй полумарафон. К нему я целенаправленно готовилась. Первые четыре километра я была близка к нужному темпу, до 11 держалась отлично, но дальше начала проседать: ноги были тяжелые, в глазах мутнело. Подбегая к финишу, увидела супруга, который кричал слова поддержки — бежать стало легче. Время улучшила на две минуты, но не ругаю себя. Все-таки хорошо быть любителем!», — сказала Амина Зумакулова.

Тренер бегового клуба «Опалиха» Махмуд Ульбашев побил личный рекорд — он пробежал 21 километр за один час и 14 минут. В итоге спортсмен занял четвертое место. Махмуд рассказал, что будет продолжать работать над прогрессом. Он развивает клуб совместно с Викторией Хабаровой, организует детские тренировки и продвигает любительский бег в Красногорске.

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