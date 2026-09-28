Осенний фестиваль прошел в центральном парке Ногинска

Центральный парк Ногинска стал площадкой осеннего праздника, посвященного завершению теплого сезона. Жители города приняли участие в творческих мастер-классах, открытых занятиях и концертной программе под открытым небом.

Главную атмосферу праздника с первых минут создало выступление любительского объединения «Танцы Gold». Участники коллектива провели открытый урок, который зарядил гостей энергией и хорошим настроением.

Для посетителей подготовили творческие площадки от «Компьютерной академии ТОП» и музыкальной школы «Не школа KIDS». Одним из самых популярных стало занятие по изготовлению глиняных фигурок со свечами — участники смогли создать памятные сувениры своими руками.

Музыкальную программу представили солисты и народные коллективы. Завершением праздника стало выступление группы «Кантилена» с программой «Одноклассно-классно 7. И все отлично!».

Организаторы отметили вклад артистов, волонтеров и партнеров в проведение мероприятия. Гости праздника получили яркие впечатления и возможность провести последний теплый день сезона вместе с семьей и друзьями.