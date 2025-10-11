Осенний фестиваль прошел в Реутове

Осенний фестиваль «Парки. Осень. Заряжай» прошел в Центральном парке в Реутове. Для гостей подготовили различные мастер-классы.

«Мы подготовили обширную программу для наших жителей вместе с волонтерами. Мы читаем стихи, подготовили тематическую фотозону осеннюю. Наши клубы и центры подготовили творческие мастерские. Мы вместе с художниками рисуем акварелью, расписываем 3D-модели, которые напечатали на 3D-принтере благодаря нашей школе программирования», — сказала заместитель директора по развитию парковых территорий в Реутове Алена Звягина.

Участники фестиваля читали стихотворения Сергея Есенина. Поэту в этом году исполнилось 130 лет.

«Мы очень рады, что жители ценят наше прошлое, нашу литературу. Это очень важно. Мы, как молодые гвардейцы, проводим акцию „Стихи в кармане“. Любой житель может подойти, прочитать стихи Есенина или пройти викторину, которую мы подготовили», — уточнила исполняющий обязанности руководителя местного отделения «Молодая гвардия Единой России» Софья Шинкарева.

Также в парке прошла акция «Подари книгам вторую жизнь», где любители чтения обменялись литературой и пополнили парковый шкаф для буккроссинга.