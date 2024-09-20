Осенний фестиваль прошел в парке Лосино-Петровского

Для гостей парка организовали фотозону, выставку работ художницы Ольги Пашкиной. Дети могли поучаствовать в анимации, мастер-классе по созданию зонтиков и открытый урок рисования.

Свои творческие работы о парке представили и дети. Они нарисовали его живописные уголки. На мероприятии наградили победителей конкурса.

«Спасибо за такое чудесное мероприятие. Посмотрели работы юных художников и профессионала своего дела Ольги Пашкиной. Мастер-классы детям тоже очень понравились, они увлеченно занялись модульным оригами. Зонтики из бумаги получились очень яркими и красочными. Дети в восторге. А родителям что еще надо? Дети счастливы, значит и мы счастливы!» — рассказал один из участников события.

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