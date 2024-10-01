Осенний фестиваль «Чеховские медведи» стартует в Чехове 5 октября

В торгово-развлекательном центре «Карнавал» в Чехове стартует ежегодный осенний фестиваль, организованный гандбольным клубом «Чеховские медведи». Это событие станет настоящим праздником как для поклонников гандбола, так и для всех жителей городского округа.

Каждую субботу октября с 12:00 до 15:00 в ТРЦ «Карнавал» будут проходить разнообразные активности и мероприятия. Программа фестиваля обещает быть насыщенной и увлекательной: зрителей ждут захватывающие шоу-программы, мастер-классы, игры и автограф-сессии со спортсменами. Особое внимание будет уделено традиционному семейному квесту, где участники смогут принять участие в различных заданиях и выиграть ценные призы.

Семейный квест включает такие задания, как «пенальти», «мини-гандбол», «собери корзину», «семейное фото» и «гандбольный дартс». Участники смогут показать свои умения в конкурсе на самый высокий прыжок и силу удара.

В этом году организаторы обещают впечатляющее количество подарков. Помимо атрибутики от гандбольного клуба «Чеховские медведи», в призовом фонде будут представлены подарки от партнеров мероприятия, включая бесплатные билеты в кино, разнообразные угощения и подарочные сертификаты.

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