Осенний фестиваль бардовской песни пройдет в Дмитровском округе

Традиционный бард-фестиваль «Московская осень» («Хальчевник») в этом году впервые пройдет на новой площадке — на берегу Жестылевского водохранилища, рядом с деревней Торговцево, на территории агропарка «Ягодный берег». Мероприятие, которое уже четверть века собирает любителей и исполнителей авторской песни, состоится 5–6 сентября и обещает стать значимым событием культурной жизни Дмитровского округа.

Начиная с 2001 года фестиваль ежегодно проходил вблизи деревни Морозки, однако в этом году организаторы приняли решение сменить локацию. Как рассказал известный бард Владимир Хальчевский, выбор новой площадки обусловлен живописными видами: «Там абсолютно потрясающие виды: вся красота Подмосковья и Дмитровского края буквально сосредоточена в одном месте. В этой точке много лет проводит свой слет бардов и поэтов „Дмитровская горочка“ наш друг, дмитровский бард Вячеслав Елисеев. И, приезжая к нему на „Горочку“, мы просто влюбились в это место».

Заезд гостей начнется вечером 4 сентября — уже в этот вечер пройдет первый концерт с ночными посиделками. Торжественное открытие фестиваля состоится 5 сентября в полдень. В программе — концерты, турнир по волейболу и поэтическая кофейня. Все выступления проводятся строго в формате живой музыки: гитара и другие инструменты — без фонограммы.

Среди участников фестиваля — известные барды Владимир Хальчевский, Игорь Акимов, Вячеслав Елисеев, Борис Рощин, Павел Аксенов, Татьяна Егина, Всеволод Арцинович и другие. Закрытие фестиваля состоится 6 сентября в 13:30.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил: «Это не просто музыкальное событие, а добрая традиция, которая уже четверть века объединяет людей, искренне влюбленных в авторскую песню. Для нашего округа большая честь принимать этот фестиваль и хранить его ценности: искренность, живое звучание, уважение к слову и мелодии. Приглашаю всех, кто ценит авторскую песню, любит творчество и хочет провести выходные в кругу единомышленников, стать частью этого праздника. Пусть „Московская осень“ подарит незабываемые впечатления и вдохновение!».

Фестиваль «Московская осень» остается одним из самых ожидаемых событий для поклонников авторской песни в Подмосковье. Организаторы приглашают всех желающих провести выходные в кругу единомышленников и насладиться живой музыкой на живописном берегу водохранилища.