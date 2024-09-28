Осенний этап проекта «Театральный поединок» стартовал в Подмосковье

Осенний этап областного проекта «Театральный поединок» стартовал в Московской области. Проект длится в течении года. 16 самых лучших театральных коллективов выступят в конкурсной программе начиная с 28 сентября, а финал поединка пройдет в Губернском театре с тремя победителями. Подробностями поделился директор молодежного проекта «Театральный поединок» Валерий Опенкин в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Проект существует с 2020 года. В начале года организаторы отбирают 32 коллектива, которые проходят мастер-классы и участвуют в городских поединках. Молодежный проект совмещает в себе театральную теорию с практикой. Благодаря его реализации участники поступают в лучшие театральные училища — МХАТ, ГИТИС, Щука.

«Есть огромный спрос на то, чтобы проект развивался. Здесь каждый находит свое. У кого-то это развитие, то есть участники имеют возможность поучаствовать в мастер-классах и сразу же применить эти знания на практике. Они могут пройти некоторые испытания — тут же выйти на сцену и попробовать. Также есть выбор — заниматься этим профессионально или для общего развития», — рассказал Опенкин.

Победителям вручат кубки, но самый главный приз — это опыт, который участники получат во время проекта. Он поможет им в дальнейшем профессиональном развитии.

«Надо гордиться тем, что молодежный проект „Театральный поединок“ проходит в Московской области!» — подчеркнул Опенкин.

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