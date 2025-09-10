Осенний этап молодежного проекта «Театральный поединок» стартует 9 октября

Первые выступления осеннего этапа молодежного проекта «Театральный поединок» пройдут в Талдомском округе 9 октября. Участие в конкурсе примут 16 коллективов из 15 городов и округов Подмосковья, рассказали в Минкульте МО.

Творческие команды продолжат участие в просветительской, конкурсной и партнерских программах. В рамках образовательной части педагоги и тренеры по актерской импровизации дадут индивидуальные мастер-классы в городах-участниках. Выбывшие весной коллективы также смогут посетить встречи с ведущими специалистами проекта.

Всего осенний этап затронет 15 поединков, которые пройдут в октябре и ноябре на профессиональных сценах. Финал состоится 24 ноября в Московском Губернском театре.

Афиша событий доступна на сайте «Театрального поединка».