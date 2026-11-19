Проведение осеннего бала стало доброй традицией образовательного центра № 5 в Ивантеевке. С каждым годом это танцевальное событие набирает все большую популярность у школьников, педагогов и родителей.

К балу участники готовились несколько месяцев, продумывали каждую деталь, чтобы вечер получился по‑настоящему торжественным и запоминающимся. Они разучивали хореографию, оттачивали танцевальное мастерство и подбирали наряды с украшениями. Девушки облачились в пышные платья, молодые люди — в парадную форму.

На паркет вышло больше 20 пар. Ребята исполняли польку, полонез, мазурку и даже разыгрывали живые картины. На балу не только танцевали, но и читали стихи, исполняли романсы о любви. Атмосфера пышного торжества познакомила и участников и зрителей с жизнью героев романа «Евгений Онегин», который стал основной темой мероприятия.

В этом году бал продлился более двух часов и стал настоящим праздником, который с теплотой будут вспоминать все участники исторического действа.