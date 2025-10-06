Осенний бал «Активного долголетия» прошел в Раменском

Дворец культуры «Сатурн» в Раменском стал площадкой для проведения осеннего бала в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» при поддержке социальных фондов. Это позволило пригласить детей из неполных и малообеспеченных семей, людей с ограниченными возможностями и предпенсионеров.

Идея мероприятия зародилась год назад, когда решили объединить творческие коллективы старшего поколения в одном совместном мероприятии.

«В прошлом году мы организовали отчетный концерт, в котором участвовали долголеты из соседних округов Московской области. Это был двухчасовой концерт без перерывов, который зрители посмотрели на одном дыхании», — поделилась руководитель программы «Активное долголетие» во Дворце культуры «Сатурн» Александра Скрипина.

Подготовка к яркому и масштабному событию началась с репетиций, участникам предоставили танцевальный зал и фойе первого этажа. Особое внимание уделили дресс-коду, женщины должны были быть в элегантных платьях, мужчины — в костюмах.

Торжество началось с традиционных танцев: менуэта, польки и кадрили. Для всех, кто хотел, был организован мастер-класс по танцу под названием «Подергас». На мероприятии выступили почетные гости: артисты дома культуры «Лель», ансамбль «Серебро» из Жуковского, хоровой коллектив «Поющие сердца», представители комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Раменский» и другие.