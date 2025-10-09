Осенние забеги по пересеченной местности пройдут в Красногорске 11 и 12 октября

Забеги по пересеченной местности Hero League Trail пройдут в Красногорске в предстоящие выходные, 11 и 12 октября. Прием заявок на участие завершится в пятницу, сообщили в подмосковном Минспорте.

В субботу, 11 октября, состоятся ночные забеги на один, три и 10 километров, а также семейные на одну версту (1066 метров). Принять участие в последних смогут юные любители бега от шести лет и их родители.

Уже в воскресенье, 12 октября, помимо стартов взрослых и детей, пройдут классические забеги на один, пять, 10 и 20 километров.

Беговые маршруты протянутся по знаменитым местным лыжным трассам. Всех любителей бега ждут крутые подъемы и спуски, широкие тропы, а также озера и живописные виды леса.

​Стартовый городок расположат на стадионе «Зоркий». Там для всех участников будет доступна зона питания, фудтраки, чайная зона и места для отдыха.

​Забеги Hero League Trail» организуются в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».

Регистрация доступна до 10 октября на официальном сайте события.