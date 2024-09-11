Осенние пленэры и выставки пройдут в парках Воскресенска 14 сентября

В рамках областного проекта «Живописный парк» в городском округе Воскресенск организуют выставки художников, мастер-классы и пленэры на осеннюю тематику. Площадками для мероприятий станут парк усадьбы Кривякино и «Москворецкий».

Жители Воскресенска побывают на мастер-классах по живописи под руководством опытных художников. Все желающие создадут картины с осенним парковым пейзажем. Участников мероприятия научат передавать в работах настроение и атмосферу природы.

Горожане посетят выставки начинающих и профессиональных художников, где увидят разные художественные направления и техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».