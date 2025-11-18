Осенние мастер-классы пройдут на набережной и в парке Солнечногорска

С 19 по 23 ноября городской парк культуры и отдыха и набережная «Выстрел» станут площадками для серии открытых мероприятий, подготовленных для участников всех возрастов. Вход на программы свободный.

Гостям предложат два творческих мастер-класса по декоративно-прикладному искусству — «Последние краски осени» и «Волшебство фантазий». Для юных посетителей предусмотрены настольные игры, среди которых «МЕМО», а также развлекательная программа. Кроме того, все желающие смогут присоединиться к утренней зарядке, спортивной тренировке, занятиям по скандинавской ходьбе и традиционному забегу «Пять верст».

«В парках Солнечногорска некогда скучать о лете! Пока природа засыпает, мы наполняем наши уютные уголки теплом творчества, движением и радостью. Самое время зарядиться энергией и яркими красками перед долгой зимней сказкой!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Расписание активностей и свежие обновления доступны на афишах парка, в официальном телеграм-канале и на сайте.