Экскурсию и мастер-классы для школьников провели в Музее истории в Лобне
Начались осенние каникулы, и в связи с этим выросло количество различных экскурсий для школьников, которые проводит Музей истории Лобни. Открылся сезон несколькими мастер-классами, посвященными Дню урожая.
Первыми посетили музей ученики начальных классов из лицея «Авиатика». Они побывали на экскурсии «Внутренний мир русской избы». Школьники познакомились с предметами быта, которые были в каждом крестьянском доме, узнали, для чего они предназначались. Ребятам также рассказали об истории образования в городе.
На мастер-классах, которые организовали сотрудники музея, ученики составляли из природного материала красивые осенние композиции и расписывали медальоны акриловыми красками.
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