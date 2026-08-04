Ортодонт Коломенской больницы Маклецова отметила 50-летие трудовой деятельности

Врач-ортодонт детского отделения стоматологической поликлиники Коломенской больницы Татьяна Маклецова отмечает 50-летие профессиональной деятельности. За эти годы она помогла десяткам тысяч юных жителей округа обрести здоровые и красивые улыбки.

Татьяна Маклецова пришла в Коломенскую больницу в 1976 году после окончания Московского медицинского стоматологического института. Почти 20 лет она работала детским стоматологом, а затем более 30 лет посвятила ортодонтии.

С юбилеем коллегу поздравил коллектив поликлиники во главе с заведующим Ильгаром Зейналовым.

«В день 50-летия со дня начала вашей профессиональной деятельности желаем вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, но главное — и дальше выполнять свою работу так же профессионально, как вы умеете это делать, чтобы и следующие поколения детей радовали всех нас своими красивыми и счастливыми улыбками», — отметил Ильгар Зейналов.

Многолетний труд Татьяны Маклецовой отметили многочисленными наградами, среди которых почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития России и знак губернатора Московской области «Благодарю».