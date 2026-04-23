Орнитологи отметили увеличение популяции лебедей-шипунов в Подмосковье

Орнитологи и бердвотчеры сообщают о массовом прилете лебедей-шипунов в Московский регион. Птицы были замечены на западе Подмосковья, в частности в Лотошине и Можайском округе. Тенденция к увеличению популяции этого вида в регионе подтверждается наблюдениями специалистов.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Лебедь-шипун — одна из самых красивых птиц, гнездящихся в Подмосковье. Однако любоваться ими в это время следует с осторожностью, поскольку в период гнездования самцы шипунов становятся агрессивными и защищают свою территорию, нападая даже на людей».

Специалисты считают, что главной причиной роста популяции лебедей-шипунов в регионе является потепление климата. В последнее время подмосковные водоемы замерзают позднее, что дает молодым лебедятам время научиться летать до наступления холодов.