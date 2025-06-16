Орнитологи обнаружили 28 колоний грачей в Подмосковье

Орнитологи и бердвотчеры Всероссийской кампании Союза охраны птиц России «Грач — птица 2025 года» подвели учет этого вида птиц и обозначили распределение их поселений в стране. В Подмосковье участники акции обнаружили 28 колоний и 355 гнезд. Исследование проводили с 1 марта по 31 мая, сообщили в региональном Минэкологии.

«В нашем случае грач выбран птицей года, поскольку поголовье этого вида в России сокращается по ряду причин, включая и антропогенное воздействие. Динамика популяции позволяет специалистам точнее определить степень такого воздействия и меры по сохранению видов», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В ведомстве сообщили, что на поиски птиц вышли более 1,5 тысячи любителей пернатых.

Всего в России обнаружили 888 грачевников, их объединяют свыше 22 тысяч гнезд. Наибольшее число находится в Татарстане, Нижегородской и Тверской областях.