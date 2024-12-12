Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек для детей провели в Лобне

В Лобне прошел мастер-класс для участников проекта «Орлята-Дошколята». Дети вместе с воспитателями сделали новогодние поделки и погрузились в атмосферу праздника.

В рамках трека «Орленок-мастер» воспитанники старших групп детских садов собрались в «Мастерской Деда Мороза». Занятие началось с обсуждения: что делает человека мастером и как создать праздничное настроение своими руками. Дети активно делились идеями, а затем перешли к созданию поделок.

Теплая атмосфера, взаимопомощь и новогодняя тематика объединили участников. Организаторы отметили, что ребята не только раскрыли свои творческие способности, но и почувствовали радость от совместной работы. Итогом стали яркие украшения, которые помогут сделать праздник еще волшебнее.

Этот мастер-класс стал частью программы, направленной на развитие социальной активности дошкольников и поддержание духа творчества.