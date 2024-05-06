Оркестр «Серебряные трубы» выступил в Чехове в преддверии 9 Мая | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 11:03 Оркестр «Серебряные трубы» выступил в Чехове в преддверии 9 Мая Телеканал «360»

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Концерт в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове. Для гостей подготовили фотографии, рассказы героев, исторические факты и выступление оркестра «Серебряные трубы».

Ансамбль камерной музыки «Арт-классик» встречал гостей концерта. У дверей зала организовали выставку городской библиотеки, посвященную подвигам героев. С наступающим праздником жителей поздравил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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«В далеком 1941 году больше 10 тысяч бойцов, наших земляков, ушли на фронт. Это были и ветераны гражданской войны, и молодые ребята, которым только исполнилось 17 лет», — отметил глава.

Гостями концерта стали участники клуба «Активное долголетие», юные артисты и их родители. Танцевальные номера чередовались со стихами и песнями. Завершило вечер выступление оркестра «Серебряные трубы». Под живую музыку духовых и ударных инструментов солисты исполнили известные песни военных лет.

Сегодня более тысячи чеховцев находятся в зоне специальной военной операции. Зрители и артисты после концерта оставили поздравительные открытки для бойцов. На передовую вместе с гуманитарным грузом их передадут представители содружества «Горячие сердца».

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