Оркестр из Истры стал образцовым коллективом Московской области

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Оркестру народных инструментов «Гармония» из истринского Центра творческого развития детей и юношества «Ровесник» присвоили звание «Образцовый детский коллектив Московской области». Об этом заявили в Министерстве образования Подмосковья.

Руководит коллективом Светлана Карасева. Уже много лет она воспитывает в детях любовь не просто к музыке, но и к народному творчеству. Обучение игре на народных инструментах — одно из ключевых направлений Центра «Ровесник». Также воспитанники учреждения осваивают основы концертной деятельности, ученики младших классов учатся работать над пьесами, а дети старшего возраста работают над репертуаром.

Ребята из оркестра получают необходимые знания на занятиях, а оттачивают свое мастерство не только на репетициях, но и на выступлениях, причем часто за пределами округа. Так в 2020 году коллектив занял второе место на Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Морозко», организованном при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Воспитанники оркестра не раз участвовали в конкурсах различного уровня и привозили призовые места.

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