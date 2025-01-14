Оркестр из Истры стал образцовым коллективом Московской области

Оркестру народных инструментов «Гармония» из истринского Центра творческого развития детей и юношества «Ровесник» присвоили звание «Образцовый детский коллектив Московской области». Об этом заявили в Министерстве образования Подмосковья.
Руководит коллективом Светлана Карасева. Уже много лет она воспитывает в детях любовь не просто к музыке, но и к народному творчеству. Обучение игре на народных инструментах — одно из ключевых направлений Центра «Ровесник». Также воспитанники учреждения осваивают основы концертной деятельности, ученики младших классов учатся работать над пьесами, а дети старшего возраста работают над репертуаром.
Ребята из оркестра получают необходимые знания на занятиях, а оттачивают свое мастерство не только на репетициях, но и на выступлениях, причем часто за пределами округа. Так в 2020 году коллектив занял второе место на Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Морозко», организованном при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Воспитанники оркестра не раз участвовали в конкурсах различного уровня и привозили призовые места.
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