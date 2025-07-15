Оркестр из Челябинска выступит на военном аэродроме Чкаловский в Щелкове

В Щелкове на территории военного аэродрома Чкаловский состоится уникальное музыкальное событие — выступление Челябинского академического русского народного оркестра «Малахит». К коллективу присоединятся известные артисты: солистка государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Анна Сиднина и челябинский баритон Александр Батырев.
За дирижерским пультом будут Виктор Лебедев и Илья Черноголов.
Сотрудничество оркестра с Министерством обороны РФ началось в 2022 году. Первую программу коллектив представил в Центральном доме Российской армии, вторую — в Академии управления МВД России. Оба концерта получили высокую оценку зрителей и официальные благодарности от руководства площадок.
В программе предстоящего выступления прозвучат произведения на военную тематику, мелодии из кинофильмов о войне, русские романсы и традиционные народные песни. Концерт обещает стать ярким событием, объединяющим культурные традиции и патриотический дух.
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