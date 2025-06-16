Оркестр из Чехова победил на международном фестивале

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Первое место на международном фестивале-конкурсе духовых оркестров «Кубок Московии 2025» в Истре завоевал духовой оркестр «Серебряные трубы». Это мероприятие, посвященное Дню России, собрало 19 лучших музыкальных коллективов из разных уголков мира.

Общее количество участников фестиваля превысило 700 человек. Организатором масштабного проекта выступило Министерство культуры и туризма Московской области.

Зрителей ожидала насыщенная и разнообразная программа. На выступлении состоялось красочное шествие оркестров, торжественное открытие, а также гала-концерт, в котором приняли участие как любительские, так и профессиональные коллективы.

Муниципальный округ Чехов был представлен талантливым духовым оркестром «Серебряные трубы», возглавляемым опытным руководителем и дирижером Сергеем Джиоевым. Благодаря высокому уровню исполнения и артистизму музыканты смогли одержать победу.